Vallecrosia, anziana rapinata da malvivente armato di coltello in pieno centro

Vallecrosia. Un giovane, sembrerebbe straniero, ha rapinato una donna di 77 anni strappandole dal collo la collana d’oro che portava. E’ successo ieri intorno alle 19,30 in via don Bosco, nel cuore della “Città della Famiglia”.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, il rapinatore dalla carnagione scura indossava una maglietta rossa con sopra una felpa nera con la scritta bianca “Chicago” sulla schiena (felpa che avrebbe poi abbandonato per non dare nell’occhio). Aveva berretto e pantaloni neri. Nel tentativo di aiutare l’anziana rapinata, un 19enne che ha assistito alla scena ha rincorso il malvivente, ma ha dovuto arrendersi e lasciarlo scappare quando quest’ultimo ha estratto un coltello e si è dileguato in via Angeli Custodi.

A quel punto il giovane ha chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto.

L’episodio, che ha visto vittima una donna e per di più anziana, ha provocato rabbia e paura tra i residenti che chiedono una tutela maggiore per la loro incolumità.