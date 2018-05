Vallecrosia, accesso disagevole a via Bella Vista: scatta la raccolta firme

Vallecrosia. Giovanni Govoni scrive in merito alla situazione di via Bella Vista, dalla Via Romana:

“L’accesso alla via Bella Vista è reso molto disagevole se si incontrano due autoveicoli in entrambi i sensi di marcia. Al fine di agevolare il transito sarebbe opportuno che la piccola aiuola ivi esistente fosse ridotta in modo da poter permettere un passaggio scorrevole, senza pericolo di incorrere in danni.

Inoltre, in quel punto, la via Romana è sprovvista di marciapiede, cosa che rende molto pericoloso il transito alle persone, specialmente se conducono carrozzine con bambini a bordo.

La problematica, molto sentita dai residenti, è oggetto di una lettera aperta le cui firme vengono in questi giorni raccolte con lo scopo di mettere in luce le difficoltà di movimento dei veicoli ed allo stesso tempo la forte preoccupazione per l’incolumità dei pedoni.

Tra i primi firmatari, il Cav. Giovanni Govoni, da anni residente nella via, al quale è stata anche proposta la creazione di un “comitato propositivo” ad hoc dal momento che i residenti si sentono molto disattesi nella presa in considerazione dei problemi comuni”.