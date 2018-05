Vallebona. É tempo di raccolto, é tempo di fior d’arancio: Vallebona é pronta per la quarta edizione di “Veritá, bugie e fior d’arancio” .

Protagonisti l’acqua di fior d’arancio amaro, presidio Slow Food del Comune di Vallebona prodotta da ‘La vecchia distilleria’ di Pietro Guglielmi , presenti anche altre eccellenze del territorio : il fagiolo di Pigna, il carciofo di Perinaldo, lo Zafferano di Foa , l’asparago violetto di Albenga , sciroppo di rose inoltre piante aromatiche, lavanda, verdura a km 0, marmellate artigianali e tante altre sorprese.

Nel primo pomeriggio un vivace e profumato mercatino di produttori si snoderà lungo i caratteristici caruggi del borgo , a seguire nella piazzetta de ‘u fogü’ , le donne del paese con le loro

mani esperte ci faranno assistere alla nascita della bugia: dalle fasi iniziali della lavorazione, con la farina messa a cerchio , sino alla cottura nell’olio bollente.

Nel corso del pomeriggio, nella suggestiva piazza XX settembre giovani chef della Scuola Alberghiera ‘Ruffini Aicardi” si cimenteranno in uno show cooking che permetterà al pubblico di partecipare e scoprire i segreti nella realizzazione dei piatti aromatizzati all’acqua di fior d’arancio.

Quest’anno verrà utilizzata un’altra location , si tratta della ‘loggia dell’aria’ : sotto le arcate che danno sulla piazza verrà presentato il libro sul fior d’arancio , sullo sciroppo di rose e sulla cipolla egiziana , mentre la saletta ‘boteguita’ sarà luogo di proiezioni di slide, immagini e filmati sui prodotti della nostra terra.

All’ora del tramonto un aperitivo in musica concluderà la giornata di festa: un’occasione quindi per conoscere meglio una porzione di entroterra ligure che parla di mani che profuma di farina uova e agrumi.

La manifestazione aderisce all’iniziativa “Expo prodotti liguri” i cui requisiti per accedere sono , tra gli altri, gli eventi che presentano carattere di tipicità tradizionali del territorio con una prevalente presenza di produttori liguri.