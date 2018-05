Vallebona, aperte le iscrizioni per il centro estivo 2018 e il trasporto scolastico 2018-2019

Vallebona. Come ogni anno si possono scaricare i documenti dal sito del Comune di Bordighera per l’iscrizione al Centro Estivo e al Servizio di trasporto scolastico per Vallebona.

Dal 7 al 18 maggio sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo mentre fino al 31 maggio sono aperte quelle per il trasporto scolastico. Le relative domande dovranno essere consegnate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bordighera.