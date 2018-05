Fabio De Martini, azionista di riferimento e amministratore delegato, e Walter Lagorio, azionista e presidente, hanno ritirato per Unogas Energia Spa il premio internazionale Deloitte Best Managed Companies insieme ad altre 30 aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance.

Con la cerimonia finale del 22 maggio a Palazzo Mezzanotte a Milano si conclude la prima edizione italiana del premio internazionale di Deloitte destinato alle aziende eccellenti per

capacità organizzativa, strategia e performance. L’iniziativa è sostenuta anche da ALTIS Università Cattolica, da ELITE, il progetto di London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale, e da Confindustria.

Unogas Energia Spa è stata premiata come Deloitte Best Managed Companies insieme ad altre 30 aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e

performance. Dopo una prima fase di raccolta delle auto-candidature, il progetto di selezione delle aziende, partito a novembre del 2017, ha previsto una prima fase di analisi di alcuni fattori critici di successo, quali la strategia aziendale, le capacità e le competenze, il commitment e le performance finanziarie.

Al termine di questa fase, una giuria composta da Francesca Brunori, Responsabile Area Credito e Finanza di Confindustria, da Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché da Marco Vitale, economista e socio fondatore di VitaleZane&Co ha selezionato le 31 realtà vincitrici analizzando il profilo di ogni partecipante e parametrando il giudizio su dimensione, struttura proprietaria e settore di appartenenza.

Andrea Restelli, Partner Deloitte – Responsabile Best Managed Companies per l’Italia ha dichiarato – “La risposta che abbiamo avuto in questa prima edizione è stata sorprendente e ci ha permesso di rilevare l’esistenza di vere e proprie eccellenze su tutto il territorio nazionale. L’imprenditoria italiana si dimostra ancora una volta capace di generare valore nei settori tradizionali e nei contesti più innovativi, in cui le aziende BMC sono protagoniste indiscusse”.

”Vogliamo ringraziare la Giuria e Deloitte per aver scelto di premiare la nostra azienda tra le Best Managed Companies italiane, ma soprattutto ringraziamo tutti i nostri dipendenti e collaboratori che, con il loro quotidiano impegno, hanno consentito alla società di raggiungere questo importante risultato – commenta Fabio De Martini, amministratore delegato di Unogas Energia Spa – “Nell’attuale panorama competitivo per fare impresa è necessario perseguire l’eccellenza, che per noi significa strategia, solidità finanziaria e gestione dei rischi, innovazione, ma anche capacità di adattamento e l’attenzione alle persone, cercando valorizzarne la competenza di ciascuno per una crescita comune.”

“In questi 15 anni, Unogas ha sempre perseguito questi obiettivi, nella consapevolezza della grande responsabilità connessa all’essere imprenditori” – aggiunge Walter Lagorio, presidente di Unogas Energia Spa – “ed è per questo siamo felici ed orgogliosi di questo importante riconoscimento, che ci spinge a non fermaci qui e fare sempre del nostro meglio”.