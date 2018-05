Bordighera. . E’ finita con una “standing ovation” la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2017/18 dell’Università intemelia della 3^ età 2017/18 presso il

Museo Bicknell della città delle palme nel tardo pomeriggio di sabato 5 maggio; al saluto di benvenuto da parte della dottoressa Elena Riscosso, hanno fatto

seguito gli interventi sintetici della presidente Giannina Borelli, con la segretaria Zoraide Romano, di Padre Costantino (vice-Parroco di Terrasanta), della

consigliera cmunale Federica Leuzzi.

Poi spazio alle “Canzoni senza età” con la voce melodiosa di Rosanna Upia (originaria di Santo Domingo) e del prof imperiese Claudio De Michelis (alla chitarra), sono stati apprezzati, fra gli altri, brani di Bob Dylan (Like a rolling stone) dei Pink Floyd (Wish you were here) nonché di Pino Daniele in versione napoletana (Senza è te n’so niente) ed il bis finale in lingua spagnola tratta dal celebre “Senza luce” dei Dik Dik.

Assieme ai prolungati applausi la coppia artistica ha ricevuto alcuni doni dalla mani della presidente Borelli ed un libro di Poesie del tesoriere

Silvano Volcan; graditissimo e gustoso (come al solito) il rinfresco allestito nel Giardino del Museo dove sono stati ammirati alcuni quadri e vestiti realizzati nei

corsi didattici.

E’ già fissata la data di riapertura dell’Unitrè intemelia 2018/19 , avrà luogo nella stessa sede di Bordighera , nel pomeriggio di sabato 20 ottobre,

la prolusione ufficiale sarà dedicata alla figura di Clarence Bicknell.