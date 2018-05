Ultima serata del 39°Festival di Sanremo: all’Ariston un ritorno al passato nel 1989

Sanremo. Si è concluso oggi, 25 febbraio 1989 il processo d’appello per la Strage del Rapido 904 a seguito dell’attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 nella Grande Galleria dell’Appennino: sono condannati all’ergastolo 5 imputati appartenenti alla criminalità organizzata; condannati anche gli esponenti dell’eversione neonazista.

Intanto la Città dei Fiori è in fermento per la finale della 39^ edizione del Festival di Sanremo: tra i cantanti che potranno vincere la kermesse spuntano i nomi di Al Bano e Romina Power con la canzone “Cara Terra mia”, Anna Oxa e Fausto Leali con “Ti lascerò” e Toto Cutugno con il brano “Le mamme”. Il premio della critica si vocifera che andrà a Mia Martini con la canzone “Almeno tu nell’universo” ha fatto scalpore in sala stampa tanto che i media e i giornalisti fanno solo il suo nome.

Una settimana di pioggia e freddo, si sono registrate temperature tra i 6° e i 10°, neanche una schiarita o un raggio di sole hanno accompagnato questi giorni di kermesse. Speriamo che nei prossimi giorni, gli ospiti e i cantanti potranno salutare Sanremo baciata dal bel tempo che caratterizza i mesi invernali della riviera di ponente.

Tanti sanremesi e turisti si saranno chiesti questa mattina, 16 maggio 2018, come mai sia apparsa l’insegna del 39° Festival di Sanremo, avvenuto nel 1989. Sono infatti in corso le riprese del film dedicato a Mia Martini, Sanremo è in questi giorni tappa del set cinematografico.