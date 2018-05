Turista naufraga con il pedalò: salvato davanti a Diano Marina dalla Guardia Costiera

Diano Marina. Un turista austriaco di 49 anni (A.H. le iniziali) è stato salvato in mare quasi allo stremo delle forze in piena notte intorno alle 4 dagli uomini della motovedetta CP 2110 della Guardia costiera imperiese a circa 500 metri dal litorale, di fronte all’Hotel Majestic.

Questa notte la Sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento in mare dalla Centrale operativa dei carabinieri di imperia, quando una pattuglia locale dell’Arma è intervenuta a seguito alla segnalazione di alcune grida concitate provenienti dal mare.

Dopo pochi minuti la motovedetta giungeva in zona operazione e, non senza difficoltà data la scarsa visibilità notturna in zona, riusciva ad individuare una persona, in acqua aggrappata ad un pedalò in stato di confusione oramai allo stremo delle forze ed a trarlo subito a bordo, dove gli venivano prestati i primi soccorsi. Di lì a poco il trasporto verso Porto Maurizio da dove il naufrago è stato poi portato, in discrete condizioni, con un’ambulanza all’ospedale di Imperia per gli accertamenti di rito.

L’immediato e tempestivo recupero ha consentito di evitare al malcapitato ulteriori conseguenze da ipotermia derivanti dal prolungarsi della permanenza in mare, che di notte, in questa stagione, non raggiunge ancora i 18-20 gradi centigradi.