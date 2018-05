Turismo a due ruote, firmata intesa tra Regione Liguria e Federazione Motociclistica Italiana

Genova. Buone notizie per gli amanti delle due ruote e per il turismo. E’ stato firmato stamane un protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Federazione Motociclistica Italiana (FMI) .

Spiega l’assessore regionale a Turismo e Trasporti, Gianni Berrino: “L’obiettivo è fare sinergia con la federazione in particolare con la sezione turismo adventuring e il comitato Liguria per sviluppare il turismo motociclistico della nostra regione. Un asset di nicchia ad alto potenziale per la destagionalizzazione dei flussi”.

Sono migliaia infatti gli appassionati che seguono in tutta Italia e in Europa eventi motociclistici, in ogni stagione dell’anno.

Foto presa da LaMiaLiguria