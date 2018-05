“Triplo Concerto” conclude la stagione primaverile della Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Con il grande concerto di giovedì scorso al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale – con l’esecuzione del “Triplo Concerto” e della Sinfonia n° 4 di Beethoven, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica – si è conclusa in modo davvero adeguato la stagione primaverile 2018.

Ora si attende il via della “Stagione Estiva”, che partirà il prossimo mese di luglio e che sarà riproposta nella suggestiva “location” del Parco di Villa Ormond a Sanremo: luogo che lo scorso anno ha riscosso un notevolissimo successo e gradimento da parte del pubblico, intervenuto sempre numeroso ed in molti casi con il tutto esaurito.

La Fondazione Orchestra Sinfonica ha deciso di riproporre anche quest’anno un programma variegato dal punto di vista delle scelte musicali e sempre di alto livello, appunto sulla scia del successo dell’estate 2017, per andare incontro ai gusti degli affezionati della “Sinfonica” e dei turisti presenti in città in tale periodo.

Il programma definitivo – che comprenderà anche numerosi concerti i trasferta – sarà presentato il prossimo mese di giugno nel corso di un’apposita conferenza stampa, alla quale saranno presenti i vertici della Fondazione e dell’amministrazione comunale.