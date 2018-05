Triora, uscito il terzo volume de “La grande podesteria”

Triora. L’Associazione turistica Pro Triora prosegue nella sua instancabile attività editoriale, volta alla migliore conoscenza della storia e della cultura di Triora e dell’alta valle Argentina.

E’ uscito in questi giorni il terzo volume de La grande podesteria, che descrive alcuni degli avvenimenti del secolo XVIII. L’autore, Sandro Oddo, segretario dell’Associazione da oltre quarant’anni, ha raccolto una mole notevole di documenti e raccontato le numerose storie, dalle principali, note al grande pubblico, a quelle meno conosciute, ma non per questo meno interessanti e curiose.

Si leggeranno i vari soprusi ed i furti frequenti nella zona, gli efferati omicidi, la cattura di banditi, le prepotenze ed i danni delle truppe francesi, le numerose visite pastorali, le odiate tasse, e via dicendo. Emergono personaggi importanti, come il reverendo Giovanni Francesco Panizzi, per cinquant’anni parroco di Triora e soprattutto protonotario apostolico, inviato nel borgo per supposti intrighi nella Curia papale, vittima della lotta al potere da parte del cardinale Fini. Si apprende che il generale Massena fu ospitato a Triora dalla nobile famiglia triorese dei Borelli; sono descritte tutte le varie fasi delle aspre battaglie combattute sulle vicine Alpi, cioè a Marta, sul Tanarello e sul Saccarello. Un triste e vergognoso fatto narrato è quello della scacciata da Triora degli Agostiniani scalzi, nonostante la furibonda ribellione del popolo.

E’ intanto in fase di ultimazione il quarto ed ultimo volume, che narra le vicende dell’Ottocento e del Novecento, fino all’anno 1970. Si concluderà con questo libro la serie storica, ma non quella editoriale. Si stanno infatti raccogliendo notizie sul pittore badalucchese Mariano Muratorio, attivissimo in numerose chiese delle province di Imperia e di Savona.

Pro Triora Editore – Sandro ODDO – La grande podesteria, volume terzo – secolo XVIII

In vendita nel museo etnografico e della stregoneria di Triora ad prezzo di 10 euro.