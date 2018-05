Trenitalia, corse aggiuntive per il primo maggio tra Ventimiglia e Piemonte

Liguria. In accordo con Regione e Agenzia Mobilità Piemonte, nella giornata di oggi, il primo maggio, Trenitalia organizza quattro corse aggiuntive, due per l’andata e altre due per il ritorno, che percorrono le tratte Torino-Ventimiglia e Torino-Albenga. Le corse straordinarie potenziano così la già ampia offerta ordinaria (110 corse) tra il Piemonte, Genova e la riviera di Ponente.

Il primo servizio ferroviario straordinario da Torino per Ventimiglia è partito alle 7.15 e rientrerà da Ventimiglia alle 18.11. Il secondo servizio straordinario, con origine sempre dal capoluogo piemontese e diretto ad Albenga è partito da Torino alle 9.30 e avrà ritorno dalla cittadina ligure alle 17.20.

Da Torino verso la Liguria, dalle prime ore del mattino sono ben otto le corse a disposizione della clientela. Vi sono inoltre due corse aggiuntive di bus, una è partita alle 6.40 da Cuneo per Ventimiglia; l’altra sarà alle 17 da Ventimiglia per Cuneo, che si aggiungono alle quattro ordinarie tra Limone e Ventimiglia. Chi intende raggiungere e tornare dal Ponente ligure in poche ore avrà perciò più opportunità a sua disposizione.