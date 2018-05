Traffico, maltempo e sciopero nazionale in Francia: Costa Azzurra nel caos

Uno sciopero nazionale in Francia getta nel caos la Costa Azzurra. Una trentina i voli annullati, asili nido chiusi a Nizza. A peggiorare la situazione il maltempo e un convoglio di tir che hanno bloccato la Moyenne Corniche. Giornata difficile quella odierna per una concatenazione di eventi sfavorevoli.

In primis il maltempo: le previsioni meteo non hanno lasciato scampo per l’ennesima giornata piovosa con possibili fenomeni temporaleschi che hanno costretto gli enti deputati a lanciare un’allerta gialla con tutte le raccomandazioni del caso.

A peggiorare la situazione sono gli scioperi annunciati a livello nazionale dei lavoratori della funzione pubblica, uno sciopero che non sta avendo particolari conseguenze riguardo il trasporto pubblico ma che diventa impattante negli asili nido (oggi ce ne sono 14 chiusi su 27) e su alcune scuole superiori.

Sempre per questo motivo l’aeroporto Nice Cote d’Azur. costretto a comunicare che sono in totale 29 i voli annullati tra arrivi e partenze e per altri sono da mettere in conto ritardi di durata variabile. E’ tutto? No perché questa mattina la solitamente caotica viabilità attorno a Nizza ha subito un blocco di due ore tra Cap d’Ail e Eze sur Mer.

Un convoglio di cinque camion con rimorchio proveniente dalla Slovacchia ha di fatto ostruito il traffico sulla Moyenne Corniche. Mezzi troppo grandi per quelle strade al punto che la polizia municipale di Eze, al termine di un duro lavoro per far tornare la normalità , ha stoccato i camion in aree di sosta con l’obbligo di riprendere la marcia solo questa notte.