Traffico in tilt per rifacimento segnaletica stradale a Ventimiglia: scoppia l’ira sui social

Ventimiglia. La Riviera è da alcuni giorni presa d’assalto dai francesi che a seguito delle feste della Liberazione, commemorata l’8 maggio, e quella di oggi dell’Ascensione hanno deciso di concedersi un breve periodo nel nostro territorio. Sono infatti tanti i cugini d’oltralpe che hanno scelto di passare le vacanze nella nostra provincia per godere dei pochi raggi di sole concessi dal meteo in questo periodo, creando grossi ingorghi stradali sia sull’asse autostradale, sia su quello costiero.

Proprio oggi in occasione della festa francese, l’amministrazione comunale di Ventimiglia ha programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale, causando una coda chilometrica sia da levante che da ponente. “Tempo medio di percorrenza: 1 ora – è quanto scrive Christian Vacca su Facebook - fare la segnaletica stradale il giorno in cui è festa in Francia è da furbizia 2.0″.

“Tutto perché si fanno i lavori senza usare il cervello – commenta M.D. - una volta la segnaletica veniva fatta la sera, come ho già scritto in altri post: sono senza parole!”. Inutile dire che il traffico venutosi a creare a causa dei lavori sta causando gravi disagi non solo per i cittadini e coloro che lavorano, ma anche per i vacanzieri, che così hanno una brutta immagine della città di frontiera e delle località limitrofe.

(Foto Christian Vacca)