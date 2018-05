Sanremo. Dopo il successo a marzo del Pokerstars Megastack, la Casa da Gioco sanremese ripropone un torneo di livelllo internazionale. Si tratta del Deep Stack Open-Unibet DSO, torneo di livello europeo che prevede, come unica tappa italiana, il Casinò di Sanremo.

La Poker Room sanremese “vola” nuovamente a livello internazionale, proponendo “esclusivi” momenti di gioco. Dopo essersi aggiudicato, per la prima volta in Italia, il Megastack, il Casinò invita i players a fronteggiarsi nell’unica tappa italiana del Deep Stack Open- Unibet DSO, organizzato da Texapoker.

Afferma Casinò Spa: “La nostra Poker Room registra importanti adesioni, proponendo esclusivi momenti di gioco. Dopo i tornei del circuito Pokerstars, proponiamo le gare firmate Unibet con l’unica tappa italiana per il Deep Stack Open-Unibet DSO. Offerte di gioco, che divertono e interessano, per qualità e per importanza dei montepremi in gioco. Diamo il benvenuto ai tanti giocatori che stanno affluendo a Sanremo e nel nostro Casinò per vivere una settimana di gioco intenso. La nostra squadra, che ringraziamo, è pronta, come sempre, per garantire una giocabilità ampia, tecnica in un clima di trasparenza e sicurezza. L’Azienda si è ricollocata con queste proposte nel mercato del Poker di grande livello, in un settore che merita tutta la nostra attenzione.”