Torna nel weekend l’incontro “Appuntamenti… con le meraviglie di Cervo”

Cervo. Sabato 19 maggio alle ore 17.00 torna l’Appuntamento con le meraviglie di Cervo.

Dopo il successo di pubblico del precedente incontro, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Culturale A.R.C.A. propone una nuova passeggiata culturale alla scoperta delle bellezze storico, artistiche e architettoniche di Cervo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Dalla Via Aurelia si risalirà verso la sommità dell’antico Borgo per scoprirne la millenaria storia, passando attraverso i suoi più importanti monumenti e curiosando tra gli intricati carrugi.

Tappe obbligate del percorso saranno, oltre al settecentesco Palazzo Viale, interamente affrescato da Francesco Carrega e generalmente chiuso al pubblico – una dimora signorile strettamente legata alla letteratura, qui vi nacque e vi visse il letterato pre-romantico Ambrogio Viale detto Il Solitario delle Alpi e vi trascorse diverse estati lo scrittore e critico letterario Pietro Citati, esempio di architettura signorile settecentesca – il cinquecentesco Bastione di Mezzodì, il baluardo cervese contro i pericoli che arrivavano dal mare… i pirati turco-barbareschi; il medioevale Oratorio di Santa Caterina che ospita al suo interno una pregevole collezione di icone sacre e la pittoresca Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, tra i più rilevanti esempi di stile Barocco in Liguria, il cui sagrato sembra affacciarsi direttamente al mare.

L’itinerario didattico si concluderà con l’arrivo all’antico Castello dei Clavesana, ora Polo Culturale che ospita al suo interno la mostra permanente “Donne di Liguria. Un secolo di storia (1850-1950)” e il Museo Etnografico del ponente Ligure “F. Ferrero”.

La visita a cura dagli operatori culturali della Cooperativa culturale A.R.C.A. si ripeterà nei mesi a seguire andando ad arricchire il calendario delle iniziative proposte dal piccolo Borgo ligure, sono infatti previsti i seguenti Appuntamenti… con le meraviglie di Cervo: venerdì 1 giugno ore 17, venerdì 6 luglio ore 18, venerdì 3 agosto ore 18, venerdì 7 settembre ore 17 e venerdì 5 ottobre ore 17.

Per tutti gli appuntamenti, che sono gratuiti, il ritrovo è ai piedi del Borgo, vicino alla fermata dell’autobus RT sulla via Aurelia.