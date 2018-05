Tentata estorsione a 32enne di Sanremo: “O mi paghi o invio alla tua fidanzata nostro video hard”, denunciata da Polizia

Sanremo. “Dammi 500,00 euro o mando la nostra chat erotica alla tua donna e ai tuoi parenti”. Vittima della tentata estorsione a sfondo sessuale, è un 32enne residente a Sanremo che aveva iniziato ad intrattenere una relazione amorosa online con una giovane e avvenente donna. Il tutto sul social network Facebook, dove il 32enne aveva accettato la richiesta di amicizia da parte della giovane per poi iniziare ad intrattenere una conversazione via chat che sfociava in dialoghi amorosi e riprese intime.

Una volta in possesso del video hard, la ragazza ha però cambiato subito atteggiamento, iniziando a richiedere alla sua “vittima” il versamento di una somma di denaro pari ad euro 500,00, con la minaccia di inviare il video alla lista dei contatti presenti sul suo profilo, compresi parenti e la fidanzata.

Il sanremese si è così rivolto alla Polizia delle Comunicazioni, che in breve tempo è riuscita ad identificare la persona che si celava dietro al profilo utilizzato per compiere il reato di tentata estorsione, e con l’incrocio dei dati forniti dal denunciante con quelli informatici, ha identificato l’autrice del reato e segnalato i fatti alla Procura della Repubblica di Imperia, che ha emesso un decreto di perquisizione locale e informatico a carico della ragazza.

La tempestività del personale della Specialità consentiva di rinvenire la carta postepay dove la predetta indicava di versare la somma di denaro estorta e di porre sotto sequestro il profilo Facebook utilizzato per l’adescamento.

Sono in atto ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare se l’indagata abbia posto in essere ulteriori estorsioni sessuali.