Bordighera. Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni quello della serata di ieri: una tempesta di fulmini si è abbattuta a poche miglia dalla Riviera di Ponente regalando uno scenario mozzafiato a coloro che non si sono fatti intimidire dalla pioggia. Non è un segno di peggioramento meteorologico, il temporale di ieri sera potrebbe far parte dell’ultimo colpo di coda di questo maltempo che non sembra voglia cedere.

Intanto la bassa pressione sul mar Ligure si sta esaurendo, per la giornata di oggi infatti potremmo assistere ad un passaggio di nuvole seguito da alcune schiarite con ancora a qualche fenomeno nell’entroterra. Le temperature questa mattina hanno già iniziato a risalire portandosi su valori più gradevoli, l’attesa sarà infatti premiata: nei prossimi giorni è previsto un repentino miglioramento del tempo.