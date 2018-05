Taxi a Imperia, sempre validi i “vecchi” numeri e quello per le chiamate notturne

Imperia. Numero unico della Cna (0183/3737) promosso dall’amministrazione guidata da Carlo Capacci e relative applicazioni su tablet e smartphone per la prenotazione dei taxi nel capoluogo, interviene Angelo Allegro in rappresentanza di altri suoi colleghi.

«Ben venga la tecnologia – sottolinea Allegro – ma è bene precisare, a scanso di equivoci, che per quanto riguarda le corse notturne rimane come solo e unico riferimento il numero gestito dal Comune che è il 347/8694070, oltre alla possibilità di chiamare i “fissi” di Oneglia in piazza Dante e della Pensilina di Porto Maurizio che sono sempre funzionanti».

A Oneglia risponde il numero 0183/292990, a Porto Maurizio lo 0183/60800.

La flotta dei taxi in città è di 15 macchine.