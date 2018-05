Taggia. Cultura, commercio, sport e turismo saranno la spina dorsale del Calendario manifestazione per la prossima estate nel Comune tabiese. Si parte a giugno, sabato 2 alla Darsena di Arma, con il “Vela day e non solo…”, organizzato dal Circolo Nautico Arma. Il giorno seguente (domenica 3) tutti alla “Festa Nazionale dei Bambini”, dalle 10 alle 19 tra piazza Chierotti e il Lungomare di levante, dove verranno organizzati laboratori, giochi e incontri dedicati allo sport, con l’alzabandiera organizzato dalle autorità alle 16.

Sabato 9, il fine settimana successivo, è la volta del concerto a cura del Coro Filarmonica Musica Nova di Sanremo, a partire dalle 21 nella splendida cornice dell’Oratorio del Confalone dei “Bianchi”. Domenica 10 giugno, dalle 8 alle 19 tra il Lungomare di levante e la Darsena di Arma, ci sarà “Il Mercato della Riviera dei Fiori”. Nello stesso giorno, denso di eventi, ai Giardini di Villa Boselli ad Arma, alle 11, sarà celebrata la benedizione dei mezzi della locale Croce Verde con la donazione di un defibrillatore.

Nel mentre, per le piazze e le vie del centro, andrà in scena la “Festa della Ciliegia”. C’è poi lo sport, da venerdì 15 a domenica 17, presso la Palestra Ruffini, con il 1° Torneo Canestr-Ello di Basket Under 13, organizzato dalla AS Olimpia Basket. Sabato 16 si balla in piazza Farini con, alle 21, il concerto dei “Brutti e Boi”: una prorposta di canzoni in dialetto ligure con la partecipazione del coro “Una Voce Mille Voci”.

Triplo appuntamento per domenica 17: dalle 8.30 alle 18 nel centro di Taggia ci sarà la “Giornata Azzurra” organizzata dalla Ciclistica Arma di Taggia. Dalle 8 alle 20 in via Queirolo sarà invece la volta del mercatino enogastronomico, artigiano ed hobbistico. Infine, dalle 8 alle 20 in via Lungo Argentina, nell’area dell’ex mercato coperto, sarà possibile vistare e fare acquisti alle bancarelle di antiquariato, collezionismo e curiosità dell’associazione “Belle Epoque”.

Mercoledì 20 giugno, ad Arma dalle 15 alle 19, piazza Chierotti sarà teatro della sfilata canina “Giocando con Ubac” del centro cinofilo “Gli amici dell’Oema”. Il giorno dopo, giovedì 21 giugno, alle 17 nello sferisterio, sport e musica con il “Torneo Pantalera”. Da venerdì 22 a domenica 24, sul Lungomare di levante, tanta acquolina in bocca con le bancarelle dello street food alla prima edizione dello “Street Gang”. Ci sarà anche la musica dal vivo e le animazioni per i bambini.

Sabato 23 giugno, alle 21 in piazza Chierotti, la grande danza internazionale prenderà vita con “Oriental & Bolly Dance Festival Riviera”. Le date già programmate per luglio sono poche ma interessanti. La prima è sabato 23 e domenica 24, alle 21 nell’anfiteatro del castello di Taggia con “De Strigibus, fenomeni di stregoneria in val di Tabya” organizzato dall’associazione “La Luna e i suoi Raggi”, dove verrà organizzata una rappresentazione teatrale del progetto regionale “Il dialetto sale sul palco”.

Un altro appuntamento lunedì 25 alle 19.30 ai Bagni Playa con il progetto “Vivi la Spiaggia” - musica dal vivo. Un evento dedicato al turismo quello di giovedì 28 alle 21 in piazza Tiziano Chierotti: la discoteca per giovani “Arma 2.0″. Venerdì 29 invece ai giardini di Villa Boselli il recital “Donne in viaggio” dove suonerà in concerto il trio “La Gatta”: musiche e canti di donne di diverse tradizioni e culture, organizzato dall’associazione “Matteo Bolla”.

Dal 29 giugno al 1° luglio, dalle 8 alle 21 il torneo “Sole, mare e Volley”: campionato giovanile di pallavolo dell’associazione sportiva “Volley Team Arma Taggia”. Ultima manifestazione è quella di sabato 30 alle 21 in piazza Chierotti dove il gruppo “Uno Band” organizzerà uno spettacolo musicale con repertorio pop, rock italiano e straniero con cover di vari cantautori italiani.