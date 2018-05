Taggia, lezione di trucco scenico al Pineta Planet Sport

Taggia. L’Asd La Pineta Planet Sport di Arma organizza per domenica 6 maggio un corso gratuito di Trucco Scenico, in occasione dei festeggiamenti per il Decennale del gruppo Nadija’s Oriental Dancers. Lo stage si terra’ presso i locali dell’associazione in viale delle Palme 40 a partire dalle 16. Per la partecipazione è necessario esibire la tessera Csen. Per informazioni e prenotazioni: 018442424 o consultare il sito www.francescapaglieridanza.it.