Taggia, d’estate parrucchieri e saloni di bellezza possono aprire anche domenica

Taggia. Buone notizie per residenti e turisti. Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e dei visitatori che aumentano esponenzialmente nel periodo estivo, nonché alle richieste di CNA e Confartigianato, il Comune ha deciso di rendere facoltativa l’apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista in particolari giornate festive e domenicali dell’anno.

In particolare: tutte le domeniche con decorrenza da domenica primo luglio sino a domenica 2 settembre compreso. Nelle seguenti giornate festive: sabato 2 giugno, mercoledì 15 agosto, sabato 8 dicembre;• domenica 23 dicembre, domenica 30 dicembre 2018. Durante il periodo estivo dal primo luglio al 2 settembre, l’operatore ha la facoltà di posticipare l’orario di apertura alle ore 9 e conseguentemente l’orario di chiusura alle 21.