Taggia, auto distrutta dalle fiamme: si indaga sulle cause

Taggia. Un’auto parcheggiata in via Bellini ad Arma è andata distrutta da un incendio, le cui cause sono in fase di accertamento. E’ successo verso le tre della notte appena trascorsa e anche una vettura accanto è stata lievemente danneggiata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Sanremo. Presente anche i carabinieri. Non è esclusa l’origine dolosa del rogo.