Sanremo. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di primo livello per diventare assaggiatori di vino organizzato dall’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) della provincia di Imperia.

Il corso inizierà il 14 ottobre e si concluderà il 16 dicembre e si svolgerà presso il convento dei Domenicani a Taggia. La partecipazione permette sia al neofita che all’appassionato, quanto al produttore di vino di apprendere le basi della tecnica di assaggio ed egualmente immergersi nel vasto mondo dell’enologia.

I prossimi eventi curati da Onav prevedono per il 31 maggio alle 21 presso il circolo Il Melograno (via Marsaglia, 10), una degustazione guidata, dedicata ai Riesling dell’Alsazia, ospite la famosa azienda Zind-Humbrecht. A conclusione della stagione, un evento particolare: “Champagne in riva al mare” che si terrà il 27 giugno presso il ristorante Baia Azzurra a S.Stefano al Mare. A sei rinomati e selezionati Champagne, verranno abbinati piatti della tradizione nostrana in una cornice splendida in riva al mare.