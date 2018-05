Sono aperte le iscrizioni per il concorso “Belin, che band!” di Andagna

Molini di Triora. Per il sesto anno consecutivo, torna il concorso per band del territorio “Belin, che band!” Se suoni o canti in una band, iscriviti al concorso, il vincitore potresti essere tu.

Il progetto è inserito nella manifestazione “E Lizzette de San Zane” che si terrà il 9 giugno ed ha l’intento di promuovere l’aggregazione giovanile dando, inoltre, l’opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi davanti a un pubblico.

Le band che intendono iscriversi al concorso sono tenute a compilare in ogni sua parte il modulo online dal sito www.andagna.it entro e non oltre la mezzanotte del giorno 13 maggio.

Le band si esibiranno durante la manifestazione “E Lizzette de San Zane” e saranno votate dai partecipanti della manifestazione. Ogni partecipante che avrà acquistato un pass per partecipare alla manifestazione “E Lizzette da San Zane” avrà a disposizione un voto. Al termine dell’esibizione la band che avrà ricevuto più voti sarà eletta vincitrice. La manifestazione “E Lizzette de San Zane” si svolgerà in tutto il paese e creerà un’atmosfera unica, dove a far da padroni saranno i cinque sensi.

“E Lizzette de San Zane”, in italiano le Lucciole di San Giovanni, guiderà i partecipanti attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti nelle apposite aree. Una manifestazione per grandi e piccini, nella magia delle prime notti d’estate.+