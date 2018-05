Imperia. La Provincia ha vinto il Premio “Rating di legalità nella Pubblica Amministrazione”, istituito dall’Associazione Italian Digital Revolution (Aidr), presieduta da Mauro Nicastri, dirigente dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La cerimonia di premiazione è avvenuta ieri, martedì 15 maggio, a Roma, alle Scuderie del Quirinale.

Il riconoscimento, in base al regolamento del Premio organizzato dall’Aidr, è attribuito alle amministrazioni centrali e locali che si sono distinte per aver realizzato concrete azioni di innovazione tecnologica, accessibilità, trasparenza amministrativa e contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Provincia di Imperia, è stata ritenuta la migliore tra le Province italiane dal comitato tecnico-scientifico del Premio, di cui fa parte anche Carlo De Masi, Presidente dell’Adiconsum:

Il presidente della Provincia Fabio Natta commenta: “Esprimo grande soddisfazione per questo riconoscimento e prima di qualsiasi commento voglio ringraziare tutto il personale dell’Amministrazione per questo risultato, figlio dell’impegno e della collaborazione di tutti.

Non potendo citare i dipendenti uno ad uno, anche se lo meriterebbero, mi limito almeno alla “squadra” più strettamente legata al coordinamento delle attività dalle quali il premio deriva: Francesca Mangiapan, Mirella Ferrari, Chiara Cascella e Giacomo Schenardi.Ho accolto volentieri l’invito degli organizzatori e ricevo in nome e per conto della Provincia di Imperia questo graditissimo riconoscimento che, per una felice coincidenza, mi viene consegnato nel giorno del mio cinquantesimo compleanno”.

Fabio Natta aggiunge: “Da amministratore pubblico non avrei potuto sperare in un regalo migliore: è un’iniezione di ottimismo e di fiducia che certamente ci aiuterà a continuare, con rinnovato entusiasmo, ad impegnarci per lo sviluppo del rapporto dell’Ente con i cittadini”.