Sicurezza a rischio, vietati i botti a “Expo Val Prino”: multe fino a 500 euro

Dolcedo. Il prossimo fine settimana (sabato 19 e domenica 20 maggio) andrà in scena la manifestazione “Expo Val Prino” e il Comune vuole andare sul sicuro. Dal momento che, come si legge in un’apposita ordinanza “Si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti”, durante l’expo verranno vietati i fuochi d’artificio e i petardi.

In particolare: “Su tutto il territorio comunale, nei giorni 19 e 20 maggio, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui air articolo 57 del TULPS, né autorizzati all’ attuazione di manifestazioni pirotecniche, di usare nei luoghi pubblici oppure aperti al pubblico materiale esplodente, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati siti all’interno dei centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi, aree verdi”. Le multe per i trasgressori vanno dai 20 ai 500 euro”.