Si vince sempre al Casinò di Sanremo: alle slot online centrato un super jackpot da € 32.000, in sala slot vinti ad aprile € 627.000

Sanremo. Il Casinò si consacra come “Porta fortuna” per i suoi clienti. I super Jackpot premiano non solo i visitatori delle sale da gioco ma anche gli appassionati del gioco on line, che vede la Casa da Gioco matuziana tra i leader del settore. La slot on line Night Vampire HD ha elargito un premio superiore a € 32.000, un bel bottino che si aggiunge a quello centrato, nel mese appena concluso, nelle sale del gioco elettromeccanico. Ad aprile, infatti, le slot hanno pagato 45 super jackpot del valore superiore a € 4.999 per un totale complessivo oltre € 627.000. Un fortunatato vacanziere, in pochi giorni, ha centrato tutta una serie di super premi, totalizzando un montepremi finale di più di € 200.000.

Sottolinea Casinò Spa:” Il Casinò festeggia ogni vincita perché rappresenta uno degli aspetti più gioiosi del rapporto con la nostra clientela, il miglior biglietto da visita, la migliore promozione per la nostra immagine. Anche il gioco on line, che registra un numero sempre maggiore di affezionati giocatori, sta dispensando ricchi premi, garantendo la puntualità e l’esattezza dei pagamenti. Una sicurezza importante garantita dal nostro prestigioso brand.” La super vincita nel settore on line è stata centrata il 4 maggio.

Il 4 maggio, infatti, un cliente del Casinò di Sanremo, registrato sul sito di gioco online.casinosanremo.it – Concessione Aams 15044 – giocando alla slot con jackpot Night Vampire HD ha realizzato la massima vincita possibile, aggiudicandosi una vincita complessiva di € 32.327,60. Giocando per il massimo di puntata, requisito per aggiudicarsi il jackpot, il fortunato cliente ha sommato la vincita di linea al jackpot.

La Night Vampire è una slot on line da paura. Una grafica nativa in alta definizione e un design bidirezionale offrono una esperienza di gioco immersiva e allettante. Le combinazioni vincenti possono essere realizzate sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra, quindi con numerose possibili combinazioni che potrebbero regalare grandi vincite. L’usabilità è ottimizzata grazie alla Control Toolbar con tasti di funzione rapida e alle features Spin Stop, Autoplay e Fast Play, che accelerano la giocata e rendono la game experience più appassionante ed emozionante. A seguito della fortunata vincita di venerdì scorso il jackpot è ripartito ed al momento, per la slot Night Vampire, ammonta a € 18.617.

Il Casinò di Sanremo online ha ben 29 slot con jackpot per dare al cliente la possibilità di scegliere tra una ampia gamma di temi di gioco dalla grafica accattivante e coinvolgente. Di queste 29 ben 12 sono disponibili per una fruizione da smartphone e tablet. Completano l’offerta altre 14 slot classiche, dalla popolare Sugarush, alla suadente 50s PinUp, alla divertente 3D farm solo per citare alcuni titoli. Su queste slot machine e sulla Live roulette, il tavolo di roulette americana in diretta dalle sale da gioco, il Casinò di Sanremo offre le promozioni di benvenuto, che riconoscono 1 € alla registrazione, fino a 20 € di bonus immediato e fino a 500 € di bonus da sbloccare, legati al primo versamento.