Ventimiglia. Traffico in tilt nel centro di Ventimiglia per l’improvvisa chiusura di via Cavour, nel tratto compreso tra via Chiappori e via Mazzini a causa di lavori urgenti su una tubatura dell’Aiga. Sembra che una condotta dell’acqua abbia ceduto sotto il peso dei camion che transitano quotidianamente nel centro cittadino, provocando la conseguente spaccatura dell’asfalto e un riversamento di acqua lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Aiga che dovranno sostituire la tubatura danneggiata. Nel frattempo il traffico veicolare viene deviato verso mare.