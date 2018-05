Selezione per modelle e modelli in Costa Azzurra, l’evento domani: iscrizioni ancora aperte

Cagnes-sur-Mer. Questo sabato, place des Arcades nel Polygone Riviera ospita una selezione di modelle e modelli.Secondo quanto riporta Nice Matin, l’agenzia Elite Model Look, che ha visto nei suoi “ranghi” una certa Cindy Crawford, organizza l’evento in città per la seconda volta.

Le iscrizioni vanno fatte a Place des Arcades e le sfilate di fronte a Printemps. L’obiettivo dei partecipanti è quello di aggiudicarsi un contratto biennale per sfilare con l’agenzia. Nel 2017 erano stati 300 i partecipanti dei qualli 22 sie erano qualificati per le semifinali nazionali.

Questi i requisiti: le ragazze devono avere tra i 14 ei 22 anni ed essere alte più di 1.72 m.. Devono presentarsi senza trucco e indossare abiti aderenti, come jeans sottili o leggings e t-shirt.

Per i ragazzi: avere tra 14 e 22 anni e misurare oltre 1.83m. Devono indossare abiti aderenti, come jeans e t-shirt slim.

I candidati di età inferiore ai 18 anni devono presentare un’autorizzazione firmata dai genitori. Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito Elite Model Look.