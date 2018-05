Sei mesi da scontare e gioca a poker a Campione d’Italia: catturato

Imperia. La passione per il “poker” ha giocato un brutto scherzo a D.G., 45enne torinese, noto nell’area di Sanremo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’A.g. di Torino nel mese di febbraio u.s.; il reato è violazione agli obblighi di assistenza famigliare e la pena da scontare è di 6 mesi di detenzione.

La persona è stata catturata dai Carabinieri del Nucleo di Campione d’Italia su indicazione dei militari del Nucleo Investigativo di Imperia, che stanno conducendo attività finalizzate alla ricerca ed al rintraccio di persone su cui pendono provvedimenti restrittivi della Magistratura. L’individuo è stato trasferito al carcere di Como.