Secondo atto vandalico contro i “Velo Ok”: scardinato quello vicino al cimitero di Ospedaletti

Ospedaletti. Dopo quello di Vallecrosia, anche uno dei Velo Ok installati nella Cittadina delle Rose è stato abbattuto. Si tratta del cassone cilindrico arancione, che può contenere un autovelox, posizionato vicino al cimitero, nella zona del “circuito”.

Che quella dei “Velo Ok” sia un’iniziativa che non piace a tutti, c’era da aspettarselo. Ma il fatto che in due giorni si siano registrati due atti vandalici, non ferma gli organizzatori.