Seborga. Una giornata particolare, si è svolta ieri presso la Fattoria Didattica di Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni, dove i bambini della quarta b di Bordighera, hanno svolto iniziative naturalistiche sulla conoscenza della flora e della fauna locale, con l’inizio del percorso multisensoriale che verrà completato entro l’estate.

Le meravigliose maestre Colomba Tirari e Maria Vittoria, hanno accompagnato i bambini in questo viaggio alla conoscenza degli animali di campagna, e i prodotti della terra. Una giornata speciale per la festa dedicata alla maestra Colomba, nonché presidente provinciale Unicef, nella sua ultima uscita scolastica in quanto il prossimo anno si ritirerà dall’attività lavorativa.

Per l’occasione, oltre ai riconoscimenti di Flavio Gorni ed Emanuela Rebaudengo, è venuta a cavallo la Principessa di Seborga Nina Menegatto con Max ed altri amici. I bambini entusiasti di vedere i meravigliosi cavalli che vivono in Seborga, oltre alle pecore brigasche, i coniglietti, le lare oche cignoidi, le oche di campagna, galline, e albero musicale. La preparazione della confettura di fragole ha completamente entusiasmato i bambini.

Una giornata di festa per le maestre e i bambini. Quest’anno in fattoria didattica sono venute numerose classi delle scuole di Bordighera e Borghetto, oltre ovviamente alle altre scuole del comprensorio, in attesa dei prossimi istituti scolastici esteri, dalla Francia alla Germania.