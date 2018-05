Seborga. Sabato 19 maggio 2018 il Gran Consiglio del V.E.O.S.P.S.S. – Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, l’Ordine dei gloriosi Templari, che quest’anno festeggia i 900 anni di fondazione, ha nominato due nuovi membri, portando il numero dei Consiglieri da cinque a sette. Si tratta di Fra Antonio Awana Gana Costantini Picardi, residente a Montecarlo, e del francese Fra Richard Tirole, residente anch’egli nel Principato di Monaco.

Fra Antonio Awana Gana Costantini Picardi, storica voce di RadioMontecarlo, presentatore televisivo (Discoring, Domenica In, ecc.), showman e chansonnier, ricopre nell’Ordine il ruolo di Ambasciatore at Large.

Fra Richard Tirole, francese di scuola gesuita, ricopre nell’Ordine il ruolo di Priore di Francia.

I due nuovi Consiglieri si aggiungono agli altri cinque componenti del Gran Consiglio, ossia al Gran Priore, al Gran Priore Vicario, al Segretario Generale, al Gran Cancelliere e al Tesoriere Generale.

“Formulo ai due nuovi membri del Gran Consiglio i migliori auspici per fervidi successi in seno all’Ordine”, dice il Gran Priore, Fra Riccardo Bonsi, “Sono Sicuro che Fra Antonio e Fra Richard daranno il loro prezioso contributo e daranno ancora più autorevolezza al Gran Consiglio dell’Ordine, in quanto si tratta di due Fratelli di grande spessore intellettuale e spirituale”.

“Sono veramente felice di questa scelta”, commenta il Segretario Generale, Fra Alessio Rossi, “Che dimostra la sempre maggiore internazionalizzazione dell’Ordine”.