Sciopero dei trasporti in Francia, ecco i treni che da Ventimiglia vanno oltreconfine

Avviso per i frontalieri. Per l’undicesima volta dall’inizio dello sciopero dei trasporti in Francia oggi, 24 maggio, il traffico ferroviario subirà notevoli interruzioni sulla Costa Azzurra.

3 TGV su 4 saranno attivi sulla line Nizza-Parigi. Per quanto riguarda i TER, secondo Nice Matin, viaggerà un treno su due sulla linea Cannes-Ventimiglia e uno su quattro su quella tra Marsiglia e Nizza.

CLICCA QUI per visualizzare i treni disponibili sulla linea Les Arcs (Draguignan)-Ventimiglia.