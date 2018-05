Sanremo, strada chiusa davanti allo stadio Comunale per la partita “Sanremese-Ponsacco”

Sanremo. E’ stato chiuso il tratto di strada che si trova davanti allo stadio Comunale nella città dei fiori, in Corso Cavallotti e Corso Mazzini, in occasione dell’incontro di calcio di play-off tra “Unione Sanremo vs F.c. Ponsacco 1920”.

E’ stata perciò sospesa la circolazione veicolare con deviazione del traffico secondo le disposizioni dell’ordinanza, emessa nei giorni scorsi, che annunciava infatti la chiusura della strada in caso di assembramenti spontanei di persone o situazioni di pericolo tali da non consentire il regolare e sicuro svolgimento del traffico.