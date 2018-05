Sanremo, seminario gratuito sulla privacy per le imprese alla sede Cna

Sanremo. Si terrà mercoledì 16 maggio alle 18 presso la sede territoriale CNA a Sanremo, in via B. Asquasciati 12 (piazza Colombo) il seminario gratuito rivolto a tutte le imprese e relativo al nuovo regolamento europeo sulla privacy.

Il prossimo 25 maggio, infatti, diventa completamente operativo il Gdpr (General data protection regulation), che sostituirà le normative nazionali in materia introducendo importanti novità per tutte le imprese ed in particolar modo per chi tratta dati personali e/o sensibili. Il nuovo regolamento europeo sulla privacy vuole assicurare ai dati personali dei cittadini dell’Unione Europea una protezione omogenea.

Ecco quindi nuovi obblighi per il titolare ed il responsabile del trattamento, entrambi chiamati a ricalibrare totalmente l’approccio alla gestione dei sistemi di trattamento. Tra i soggetti tenuti ad osservare il regolamento si trovano le imprese per i dati dei dipendenti, dei clienti e fornitori, per l’utilizzo di fotografie e filmati su siti internet e sui social media, coloro che siano dotati di sistemi di videosorveglianza o geolocalizzazione e per qualsiasi altro uso che preveda un consenso da parte degli interessati.

La tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali sono obblighi e necessità che ogni impresa deve considerare nel quadro delle relazioni che istituisce con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti. Per risolvere le problematiche che le imprese dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, Cna ha attivato un nuovo servizio che supporta l’impresa sul piano contrattuale e documentale, sul piano procedurale, sulle attività informatiche e con percorsi formativi per il personale.

I consulenti Cna verificheranno quali dati sono presenti in azienda e quali trattamenti vengono effettuati, tenendo altresì conto che alcune aziende potrebbero non essere tenute ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, assisteranno nella predisposizione della documentazione prevista per ottemperare agli obblighi da regolamento: informative, registro dei trattamenti, nomine a responsabile del trattamento, procedure di lavoro e eventuali programmi di formazione per i dipendenti. Il servizio assistenza privacy è totalmente personalizzato in base alle caratteristiche delle imprese, differenziato a seconda delle loro peculiarità, dimensioni e attività.

Ogni azione verrà effettuata a stretto contatto con l’impresa e sarà tarata alle sue reali esigenze.

Per maggiori informazioni raccomandiamo dunque la partecipazione all’incontro. Per confermare la partecipazione, è possibile contattare il nr 0184500309 oppure inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it .