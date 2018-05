Sanremo, sabato 12 maggio l’appuntamento al Porto Vecchio all’evento “Fondali Puliti 2018″

Sanremo. Come ogni anno in Primavera si riuniscono nel Porto Vecchio cittadini e sportivi di vari Circoli: U Luvassu, Yacht Club Sanremo, il Timone, Canottieri Sanremo, Il Gabbiano, al fine di rendere aree portuali e parte dei fondali puliti.

Con la collaborazione del Comune di Sanremo, Capitaneria di Porto, Amaie, Demanio Marittimo, Vigili Urbani, e coordinato dai Consoli del Mare di Sanremo, questo evento mira a sensibilizzare la cittadinanza e le autorità al problema numero uno che oggi colpisce il nostro Mare: l’inquinamento da plastica.

“Una lattina di birra in fondo al mare inquina, ma, nel tempo, si degrada. Un sacchetto di plastica non si degrada, si decompone in microplastica che crea massiccio inquinamento, drammaticamente invisibile ma presente. Raccogliamolo prima che finisca in mare” dichiara Gianni Manuguerra.

Chiediamo quindi a tutti non solo di voler partecipare all’evento “FONDALI PULITI 2018″, ma aiutarci a divulgarlo. Appuntamento quindi sabato 12 maggio mattina al Porto Vecchio di Sanremo, per contribuire a salvaguardare, difendere, proteggere il Mare.