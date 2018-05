Sanremo. Pubblico partecipe nel teatro dell’Opera, ieri 8 maggio per Padre Federico Lombardi, già Portavoce della Santa Sede. Ha intrattenuto gli attenti spettatori con la sua esperienza dii Direttore della Stampa Vaticana nei momenti saglienti degli ultimi decenni a fianco di papa benedetto XVI e di papa Francesco. Hanno portato il saluto S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano e il consigliere comunale Giovanna Negro.

L’anno scorso, a 74 anni, è stato nominato presidente della Fondazione Ratzinger. Ha scritto :”Vatileaks 2. Il Vaticano alla prova della giustizia degli uomini” a quattro mani con Massimiliano Menichetti, giornalista della Segreteria per la Comunicazione.

Gesuita, amante della montagna, con grande equilibrio ha saputo condurre il momento della rinuncia di papa Benedetto XVI , un avvenimento eccezionale che gli fu comunicato con un piccolo anticipo, quello necessario a preparare il materiale da distribuire ai giornalisti di tutto il mondo.

Oggi Mercoledì 9 maggio ore 16.30 In collaborazione con la Prefettura di Imperia IV Festa internazionale dell’Europa al Casinò di Sanremo. Il prof. Louis Godart Relazionerà su:” “Cittadinanza Europea e diritti umani”. l concetto di cittadinanza nasce nel secolo VI a.C, ad Atene, in Grecia e fu introdotto attraverso uno dei pilastri più importanti che persiste al giorno d oggi: la democrazia.”Il Prof. Louis Godart ci parla di “Cittadinanza europea e diritti umani”. Affronta diversi temi legati all’ essere cittadino: dalla nascita del concetto di cittadinanza, al paragone del concetto di cittadinanza in una città e in relazione con uno stato. Spiega inoltre cosa significa oggi essere cittadino europeo. In ultimo esplora il lungo cammino e l’evoluzione dei diritti umani nella storia fino ad arrivare alle tematiche legate alle migrazioni, una prospettiva dove il concetto di Europa si lega a quello di persona.

Omaggio a Gioacchino Rossini con il Duo composto dai Maestri Andrea Cardinale con il violino Vuillaume del 1864 e Josè Scanu.su lla chitarra Ramirez appartenente ad Andres Segovia del 1960 e una carlo bruno di scuola Guadagnini di Torino di fine Ottocento.