Sanremo, raccolta alimentare de “La Dispensa di Martina”: i ringraziamenti del presidente

Sanremo. Maria Rita Corradi, Presidente dell’Associazione filantropica O.d.V. No Profit “La Dispensa di Martina”, che ha finalità di solidarietà sociale e umana con l’obiettivo di aiutare famiglie in difficoltà, tramite la raccolta di generi di prima necessità nei supermercati con la successiva distribuzione alle famiglie assistite, ringrazia tutti coloro che sabato scorso hanno contribuito alla raccolta avvenuta in un supermercato di via Pietro Agosti.

Maria Rita Corradi, ringrazia, in particolar modo, Giovanni Battista per la sua generosità e il suo staff per la simpatia e collaborazione. Ed ancora Cristina Barabino, Danielle Hound, Debora Riso e Dall’acqua Cristina, sempre generose, senza tralasciare la mamma di Martina ed ancora il vice Presidente del sodalizio, Amedeo Manfredini, sempre presente, i volontari Helga Bottanelli e Lino Rena.