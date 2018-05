Sanremo. E’ stata presentata oggi pomeriggio, in via Roma nella splendida cornice dell’atelier dell’interior designer Paolo Tonelli, l’ultima fatica letteraria di Alberto Pezzini. Il libro si intitola “L’ombra della colpa” .

Ci spiega l’avvocato nelle vesti di scrittore “Questo è un romanzo legal, non un noir classico. Tratta di una vicenda giudiziaria e speriamo che il lettore rimanga incatenato alle pagine finchè la sentenza non venga pronunciata e non venga svelato il mistero”.