Sanremo, polizia arresta 33enne dopo inseguimento al Borgo: in carcere per sequestro di persona e lesioni

Sanremo. Il 33enne tunisino Rihani Mahdi è stato arrestato stamane dagli agenti del commissariato di Sanremo dopo un inseguimento a piedi durato una ventina di minuti. E’ successo in zona Borgo.

Nei confronti dell’immigrato, accusato di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni, verso l’ex moglie, L.M., era stato emesso un divieto di dimora a Sanremo: nonostante questo, però, gli agenti avevano saputo che il 33enne si recava spesso dalla ex.

Per questo motivo, una settimana fa circa è stato emesso dal Tribunale di Imperia l’aggravamento della pena, con misura cautelare in carcere. Oggi i poliziotti hanno sorpreso il tunisino mentre si recava dalla ex moglie, hanno cercato di fermarlo ma è scappato. E’ partito un rocambolesco inseguimento terminato al Borgo, dove l’uomo è stato preso.