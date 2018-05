Sanrem0. Nell’ambito del concorso “Dalle pietre al cielo”, organizzato dall’associazione “Pigna mon amour” in collaborazione con il Club Unesco di Sanremo, è stato premiato l’elaborato prodotto dalla classe 3AT dell’Istituto Tecnico per il Turismo.

Si tratta di un calendario che, per ogni mese dell’anno, riporta foto molto suggestive della città di Sanremo, in particolare del centro storico la “Pigna”. Nella chiesa di Santa Brigida, ormai sede di eventi culturali, sabato scorso, hanno ritirato il “Premio Gabriele Sabbatini” la prof.ssa Enza Sommella e l’alunna Karima Saghiri.

Riferisce la prof.ssa Sommella, docente di Storia dell’Arte, che ha seguito i ragazzi in questa attività: “ Il calendario è stato messo a punto nel laboratorio informatico dell’istituto, utilizzando fotografie scattate dagli alunni durante uscite didattiche nella città. Attraverso questi percorsi guidati, i ragazzi vengono a conoscenza delle bellezze del territorio che cercano di valorizzare con le competenze e abilità che si acquisiscono in questo corso di studi. L’istituto Ruffini-Aicardi esprime soddisfazione per questo riconoscimento, auspicando di ripetere attività di questo tipo anche in futuro”.