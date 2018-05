Sanremo. Un patto di una cooperazione tra il Comune della città dei fiori e lo Stato del Senegal è stato siglato questa mattina alla presenza di una delegazione del Ministero degli Affari Esteri del Paese africano.

La vice sindaco Costanza Pireri ha discusso insieme ai delegati di quali iniziative si possono mettere in campo per integrare maggiormente la comunità straniera che vive a Sanremo.

Circa 300 persone per le quali gli enti pubblici coinvolti vorrebbero mettere in atto politiche che permettano non solo maggiore integrazione ma anche uno scambio di idee pratiche. Durante l’incontro si è discusso di come Palazzo Bellevue può offrire un supporto sull’apprendimento della lingua italiana o la formazione delle pratiche legate alle economie locali.

Ad esempio si è messa al centro la coltura del fiore. Le conoscenze dei floricoltori matuziani possono valere molto di più che un mero sostegno economico. Se alcuni immigrati, in questo come in altri casi, decidessero di tornare in patria, porterebbero con sè un bagaglio di conoscenze che può permetter loro di reinserirsi nella società di origine.

L’evento di stamani è stato un secondo gesto di apertura dopo quello di ieri della Croce Rossa, la quale, grazie ad un progetto di cooperazione internazionale, è riuscita a donare due ambulanze alla cittadina senegalese di Diosson.