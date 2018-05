Sanremo, Paolo Tonelli ospita nel suo atelier lo scrittore Alberto Pezzini con il romanzo “L’ombra della colpa”

Sanremo. Non solo home e design. Sabato 5 maggio alle 17.30 l’interior designer Paolo Tonelli ospiterà presso il suo Atelier via Roma 129 lo scrittore sanremese Alberto Pezzini con l’ultimo romanzo “L’ombra della colpa” (Historica Edizioni).

Nel corso dell’incontro, Pezzini, autore e avvocato, presenterà il volume attraverso un’inedita chiacchierata sul suo protagonista, Mario Squinzati.

Dalla sinossi: “Un avvocato resta tale anche se commette un reato ? Favorire un ragazzo di diciannove anni che commette un furto per sopravvivere può essere considerato un vero favoreggiamento ? Mario Squinzati è un avvocato al giro di boa. Vive ad Ardea, una città di mare e di provincia, dove tutti si conoscono. È un bravo penalista che pensava di avere visto ormai tutti i giochi della professione. Invece, quello più inaspettato, non lo conosceva ancora. Mentre si trova a dover fronteggiare forse il processo più delicato della propria carriera, Mario Squinzati dovrà combattere contro un’indagine che lo coinvolgerà di persona rischiando di azzopparlo una volta per tutte. Diventerà un avvocato migliore oppure soccomberà. Non ha alternative. Deve accettare la propria carriera e giocarsi l’ultima partita come al Go: fino a quando le gru non torneranno al nido”.

L’evento letterario è aperto alla cittadinanza.