Sanremo, Palasport: nulla di fatto, la decisione rinviata alla prossima giunta

Sanremo. Per la scelta del progetto di Palasport manca poco. Questa mattina si è tenuta in Comune la riunione con i tecnici della KG Project Srl e dello Studio legale Sacchi e Galbiati, incaricati di scegliere, sotto il profilo tecnico, quale delle due proposte depositate presso l’ufficio tecnico è la migliore.

Dopo il vertice, il sindaco Alberto Biancheri ha dichiarato: “Realisticamente porteremo la pratica in giunta entro pochi giorni per poi approvarla in consiglio comunale entro la metà di luglio. Stiamo lavorando da quasi due anni a questo grande progetto. Oggi è stata una riunione estremamente importante, una tappa di avvicinamento fondamentale”.

I consiglieri comunali hanno avuto già un’indicazione di massima su quale delle due idee merita di spuntarla e di essere messa a gara. Ma la scelta definitiva diventerà tale solo con il passaggio in giunta, cosa di giorni. Nell’incontro sono stati chiesti anche alcuni chiarimenti tecnici.

Entrambi i progetti prevedono la costruzione di un complesso sportivo coperto con palestra polifunzionale, una piscina, tribune con una capienza totale di circa 1000 posti a sedere e parcheggi, per un importo di quasi 9 milioni di euro, finanziato in leasing in costruendo.