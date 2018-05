Sanremo, ospiti illustri all’hotel Nazionale fra vegani e animalisti per una serata di beneficenza

Sanremo. Un pomeriggio e una serata ricca di eventi quella che si prospetta giovedì 7 giugno all’Hotel Nazionale. Aperta a tutti e con la presentazione di due libri, musica dal vivo, beneficenza agli animali, apericena per chi lo desidera al Roof e diversi illustri ospiti.

Va in scena ‘Nutriamoci in armonia come in una favola‘ con intervento del dottor Vasco Merciadri, medico di fama nazionale. L’ospite esporrà quanto contenuto nei suoi libri ‘Il fiume che scorre’, scritto con Daniele Boni, e ‘Di savana e di montagne’.

Merciadri è un noto nutrizionista sostenitore delle diete vegane. “Approfondiremo – anticipa – il concetto di microbiota e microbioma”. Vale a dire l’insieme di microorganismi simbiontici che convivono con l ‘organismo umano senza danneggiarlo e l’insieme del patrimonio genetico e delle interazioni ambientali della totalità dei microrganismi di un ambiente definito. Interverrà Alessandra Di Lenge, ‘iena vegana’. Ospiti la consulente nutrizionista Stefania Broglia, Valerio Vassallo, presidente di Meta, e Tony Curcio, presidente dell’Avi (Associazione vegani italiani).

“Visto il successo del precedente incontro – sottolinea Gioia Lolli – abbiamo deciso di richiamare il dottor Merciadri. Non si parlerà solo di diete vegane ma saranno in qualche modo al centro della nostra attenzione anche gli animali a quattro zampe”. Ecco perché sono invitati gli animalisti mentre e chi lo desidera potrà portare cibi per animali e adoperarsi a favore dei loro amici pelosi. Quanto raccolto sarà poi inviato a rifugi.

L’apericena (per chi vorrà restare), al Roof del Nazionale, sarà allietata da un intrattenimento musicale. L’evento, che avrà una risonanza nazionale, è frutto di un’altra iniziativa dell’associazione no profit ‘I Colori della Gioia’ messa in campo dalla presidente Gioia Lolli.