Sanremo ospita un incontro programmatico della coalizione di Centrodestra

Sanremo. Ha avuto luogo ieri un incontro programmatico della coalizione di Centrodestra della città dei fiori. I rappresentanti dei vari partiti hanno inteso incontrarsi stabilmente formando un tavolo di lavoro permanente, così da prepararsi adeguatamente confrontandosi sui vari aspetti del programma del centrodestra sanremese.

A tale scopo si sono riuniti i Coordinamenti cittadini di Lega rappresentata Vinicio Tofi, Forza Italia rappresentata da Gianni Rolando ed Emanuele del Compare, Fratelli d’Italia da Michele Gandolfi e Noi con l’Italia da Cesare Borghi.

Presenti al tavolo delle trattative i consiglieri comunali di opposizione Elisa Balestra, Simone Baggioli per Forza Italia e Luca Lombardi per Fratelli d’Italia. Assenti giustificati per impegni pregressi ma allineati con gli intendimenti dell’assemblea i consiglieri Franco Solerio e Gianni Berrino.