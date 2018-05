Sanremo. E’ partita in maniera decisa l’attività di controllo del territorio della Polizia Municipale matuziana. Questa mattina, gli agenti coordinati dal comandante Frattarola hanno iniziato a notificare i primi Daspo urbani ai soggetti senza fissa dimora che trovano un riparo di fortuna nell’area della nuova stazione ferroviaria e praticano l’accattonaggio nel centro cittadino.

I controlli degli agenti della Municipale hanno permesso di identificare 5 italiani e 2 cittadini di nazionalità romeni, tra i quali anche una donna, nei pressi dei giardini delle Carmelitane. Un’area conosciuta per lo stazionamento di clochard.

L’applicazione del Daspo urbano, misura nata in ambito sportivo, è stata allargata anche ai centri città da quando è stato modificato il regolamento di polizia locale del Comune. Istituito dal decreto Minniti, prevede la possibilità di allontanare quei soggetti ritenuti responsabili di condotte quali l’abusivismo commerciale, l’accattonaggio molesto e la prostituzione.

Le persone colpite dal provvedimento che non rispettano l’obbligo di allontanarsi per un tot di ore dal luogo in cui vengono “pescati” a stazionare abitualmente rischiano un aggravamento della misura che può sfociare nel foglio di via.