Sanremo, operaio sente dei rumori in una casa da ristrutturare e chiama la polizia: denunciati tre stranieri

Sanremo. Doveva entrare in un appartamento per ristrutturarlo, ma ha sentito dei rumori e delle presenze all’intero di locali che, invece, sarebbero dovuti essere vuoi. Preoccupato, l’uomo ha chiamato la centrale operativa della polizia di stato che, giunta sul posto, ha dato il via alle indagini lampo.

Con l’ausilio dei militari dell’Arma dei carabinieri, gli agenti del commissariato matuziano hanno deciso di verificare lo stato dei luoghi ma, prima di entrare nell’appartamento, hanno formato un cordone attorno all’edificio, così da evitare eventuali fughe.

Una volta dentro, gli agenti hanno appurato la presenza di due soggetti, mentre un terzo, alla vista degli operatori di polizia, si stava dando alla fuga tentando di scappare dalla finestra. Gli operatori posizionati all’ esterno sono però riusciti a intercettarlo e fermarlo. All’interno dell’appartamento, sono stati ritrovati residui di cibo e giacigli improvvisati, evidenti segnali che testimoniavano la presenza, da almeno un paio di giorni, dei tre soggetti.

Si tratta di tre cittadini marocchini, di 27, 25 e 29 anni, che avevano “scelto” quell’appartamento come loro domicilio.

Accompagnati presso gli uffici del locale commissariato di P.S, i tre stranieri venivano denunciati per invasione di terreni ed edifici.